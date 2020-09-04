Sosa rötarlı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı.son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi. Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak. 35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor.enerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı.son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi. Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak. 35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor.