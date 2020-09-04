Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI İZLEYİN

UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımız Andorra U21 ile karşı karşıya geliyor.
CANLI YAYIN:
İLK 11'LER:
Türkiye U21: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren; Güven Yalçın, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.
Andorra U21: Xisco, Joel Guillen, Eric Izquierdo, Cucu, Eric Vales, Roberto Rebelo, Adrian Gomes, Albert Alavedra, Izan Fernández, Albert Ubach, Joan Torres.
TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI SAAY KAÇYA HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'dan itibaren Aspor'da canlı olarak yayınlanıyor.