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- U21 | CANLI İZLEYİN

Avrupa Şampiyonası eleme turunda Milli Takımımız, U21 takımıyla karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:31 Son Güncelleme: 4.9.2020 20:41 ABONE OL
Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI İZLEYİN

UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımız Andorra U21 ile karşı karşıya geliyor.

CANLI YAYIN:

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:

Türkiye U21: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren; Güven Yalçın, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.

Andorra U21: Xisco, Joel Guillen, Eric Izquierdo, Cucu, Eric Vales, Roberto Rebelo, Adrian Gomes, Albert Alavedra, Izan Fernández, Albert Ubach, Joan Torres.

TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI SAAY KAÇYA HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'dan itibaren Aspor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI İZLEYİN
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