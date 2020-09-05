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Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu belli oldu!

hazırlıklarına devam eden , hazırlık maçında ile karşılaştı. Bu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 14:08 Son Güncelleme: 5.9.2020 14:35 ABONE OL
Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, dün Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.



Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları, birinci gruptakilerin toparlanma, ikinci gruptakilerin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Stiven Plaza'nın takımdan ayrı koştukları aktarıldı.

ABDÜLKADİR'İN DURUMU İYİ
Hazırlık maçında sakatlanarak son bölümlerde oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugünkü çalışmaya çıkarak yürüyüş yapan genç futbolcunun MR'ının çekilmesine gerek olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavili futbolcular, 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 8 Eylül Salı günü başlayacak

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | MAÇ SONUCU Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu belli oldu!

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Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu belli oldu!
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