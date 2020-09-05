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Açıklama geldi! ...

Uluslar Ligi için aday kadrosuna çağırılan ve karşısında ilk kez milli formayı giyen Fenerbahçeli , sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız ismin tedavisine başlandı.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 14:28 ABONE OL
Açıklama geldi! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Mert Hakan'ın her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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Açıklama geldi! Mert Hakan Yandaş...
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