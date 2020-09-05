Anka Turan!

1-1 biten Hatayspor maçında vasat bir futbol sergileyenFlorya'daki yeni sezon hazırlıklarında öne çıkan isim olan deneyimli oyuncu, küllerinden doğdu ve yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.HATAYSPOR cephesi Arda'nın performansına hayran kaldı.tecrübeli oyuncu 66 numaralı parçalı formasını Gökhan Karadeniz'e hediye etti.ARDA Turan sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı.Hatayspor'a atılan gol de Saracchi-Arda iş birliğiyle geldi.ATLETİCO Madrid günlerindeki kilosuna (75) dönen 33 yaşındaki oyuncu,FEGHOULİ ve Belhanda gibi sorunlu yıldızları motive etme görevini Arda üstlendi. Kaptanlığa getirilen yıldız futbolcu,başta olmak üzereFATİH Terim, performansından çok memnun olduğuNECATİ ATEŞ: A Takım ve FutbolAkademisi mevki antrenörü.ALBERT RİERA: A Takım ve FutbolAkademisi mevki antrenörü.SELÇUK İNAN: A Takım ve FutbolAkademisi mevki antrenörü.HAKAN BALTA: İdari direktör yardımcısı.G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, dün 67. doğum gününü kutladı. 4 Eylül 1953 doğumlu olan Terim için önce G.Saray Kulübü sosyal medya hesabından saat 00.00'ı gösterdiğinde bir video paylaştı. Sarıkırmızılı oyuncular bir bir Terim için kutlama mesajları yayımlarken FIFA da paylaşımda bulunupifadelerini kullandı.dün yaptığı idmanın ardından Fatih Terim takıma 2 gün izin verdi. Bugün Kasımpaşa ile TT Stadı'nda oynanması planlanan maçın iptal edilmesinin ardından pazartesi gününe kadar herkes izne çıktı. Fatih Terim de doğum gününü Bodrum'da ailesi ile birlikte kutlamak için Muğla'ya gitti.