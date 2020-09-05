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Anka Turan!

İdeal kilosuna (75) dönen deneyimli futbolcu, Hatayspor maçındaki futboluyla göz doldurdu. Saracchi’nin performansını da yukarı çeken 33’lük yıldız, ilk 11 için büyük bir mesafe kat etti

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Anka Turan!
1-1 biten Hatayspor maçında vasat bir futbol sergileyen Galatasaray'da tek teselli Arda Turan'ın performansı oldu. Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında öne çıkan isim olan deneyimli oyuncu, küllerinden doğdu ve yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İşte yeni Arda Turan:

HATAYSPOR cephesi Arda'nın performansına hayran kaldı. Rakip oyuncular, 90 dakika sonunda Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao'nun değil Arda'nın formasını isterken, tecrübeli oyuncu 66 numaralı parçalı formasını Gökhan Karadeniz'e hediye etti.

ARDA Turan sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı. Uruguaylı oyuncu temposuyla, Arda oyun aklıyla Galatasaray'ın oyun merkezini sol kanada çekti. Hatayspor'a atılan gol de Saracchi-Arda iş birliğiyle geldi.

ATLETİCO Madrid günlerindeki kilosuna (75) dönen 33 yaşındaki oyuncu, izin günlerinde bile özel fitness koçu ile bireysel çalışmalarını aksatmıyor.

FEGHOULİ ve Belhanda gibi sorunlu yıldızları motive etme görevini Arda üstlendi. Kaptanlığa getirilen yıldız futbolcu, Emin Bayram başta olmak üzere altyapıdaki oyuncularla özel olarak ilgileniyor.

FATİH Terim, performansından çok memnun olduğu Arda Turan'ı ilk 11'e yazarak ideal kadrosunu kuruyor.

4 ESKİ OYUNCU TERİM'İN EKİBİNDE
NECATİ ATEŞ: A Takım ve Futbol
Akademisi mevki antrenörü.
ALBERT RİERA: A Takım ve Futbol
Akademisi mevki antrenörü.
SELÇUK İNAN: A Takım ve Futbol
Akademisi mevki antrenörü.
HAKAN BALTA: İdari direktör yardımcısı.

MUTLU YILLAR İMPARATOR!
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, dün 67. doğum gününü kutladı. 4 Eylül 1953 doğumlu olan Terim için önce G.Saray Kulübü sosyal medya hesabından saat 00.00'ı gösterdiğinde bir video paylaştı. Sarıkırmızılı oyuncular bir bir Terim için kutlama mesajları yayımlarken FIFA da paylaşımda bulunup "Fatih Terim 1974'te 20 yaşında ilk kez G.Saray'a katıldı. Bugün 67 yaşında ve hâlâ orada… Mutlu yıllar İmparator, Bay Galatasaray, efsane Türk teknik direktör" ifadelerini kullandı.

BODRUM'DA AİLESİ İLE KUTLAYACAK
SARI-KIRMIZILILARIN dün yaptığı idmanın ardından Fatih Terim takıma 2 gün izin verdi. Bugün Kasımpaşa ile TT Stadı'nda oynanması planlanan maçın iptal edilmesinin ardından pazartesi gününe kadar herkes izne çıktı. Fatih Terim de doğum gününü Bodrum'da ailesi ile birlikte kutlamak için Muğla'ya gitti.

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