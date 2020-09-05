Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Sivasspor | 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - | 11'ler belli oldu

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, 'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımında 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:50 Son Güncelleme: 5.9.2020 20:08 ABONE OL
Fenerbahçe - Sivasspor | 11'ler belli oldu

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile Sivasspor maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare

MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
Serenay Sarıkaya resti sorulunca… Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'la böyle görüntülendi!
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı? Melisa intihar etmeden önceki tweetleri ile sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
Son dakika! 21 Eylül’de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, 2020-2021 uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Sivasspor | 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA