Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile Sivasspor maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'dan itibaren Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare
MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.