Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin katılımıyla gerçekleştirilen The Land of Legends Cup'ın şampiyonu bu akşam belli olacak. Sivasspor ve Fenerbahçe The Land of Legends Cup finalinde kozlarını paylaşacak. Sezon öncesi iddialı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, kupa finalinde şampiyonluğa uzanarak lige moralli başlamak istiyor. Fenerbahçe Sivasspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi? İşte detaylar…
THE LAND OF LEGENDS CUP ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR
The Land of Legends Cup şampiyonu bu akşam Fenerbahçe ve Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın ardından belli olacak. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
FENERBAHÇE - SİVASSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 21.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, D Smart'taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fleix, Gradel, Ninga, Yatabare
LEMOS VE VALENCİA RÜZGARI
Fenerbahçe'ye katılan son iki isim olan Mauricio Lemos ve Enner Valencia, takıma çabuk ısındı. Her iki futbolcu da kısa sürede idmanda kalitelerini göstermeye başladı. Özellikle Lemos, idmanda oynanan çift kale maçlarda son derece hazır göründü. Uruguaylı stoperin bu akşamki Sivas maçında 11'de olma ihtimali bulunuyor. Antrenmanda hızıyla arkadaşlarının başını döndüren Valencia bir yandan da özel çalışmalar yaparak açık kapatıyor.