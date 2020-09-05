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'a iyi haber! Takım arıyor

Son dakika haberleri... Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek için son aday Inter'den Asamoah. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Ganalı futbolcu kendine yeni bir takım arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 15:57 ABONE OL
Galatasaray'a iyi haber! Takım arıyor

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen ve bir dönem hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kwadwo Asamoah'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Calcio Mercato, Ganalı sol bekin teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almadığını duyurdu. Oyuncunun menajeri ile birlikte kulüp arayışında olduğunu yazdı. Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de deneyimli yıldıza daha önce duyduğu ilgiye değinildi.

Ancak henüz oyuncuyla Türk kulüpleri arasında henüz bir görüşmenin olmadığı da vurgulandı. Asamoah'ın yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazandığı ancak maaşında indirim yapması halinde, İtalya'ya veda edebileceği ifade edildi.

2018'in yaz transfer döneminde Juventus'tan Inter'e transfer olan Asamoah, geride bıraktığımız sezon yalnızca 11 maçta görev aldı.


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Galatasaray'a iyi haber! Takım arıyor
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