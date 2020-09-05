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'ın 4 yıldızına kanca!

Geçtiğimiz sezon 'i 11. sırada bitiren , bu sene daha iddialı bir kadro kurmak istiyor. ekibi, 'ın 4 yıldızına talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 12:32 ABONE OL
Galatasaray'ın 4 yıldızına kanca!

Süper Lig ekibi Göztepe, ses getirecek bir transfer harekatına başlıyor. Kanat ve savunmaya takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldızlara talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre Göz-Göz, sağ kanat pozisyonu için Jimmy Durmaz'ın yanı sıra genç futbolcu Yunus Akgün ve Nijeryalı Jesse Sekidika'yı gündemine aldı. G.Saray'la 2 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı liste başına yazan Göztepe, aynı mevkide görev yapan 20 yaşındaki Yunus ile 24 yaşındaki Sekidika'dan birini ise kiralık olarak transfer etmek istiyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Göz-Göz sağ bek transferi için de Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. Şener için de Galatasaray'la görüşmeler sürerken, İzmir ekibi 12 Eylül'de oynayacağı Denizli maçına kadar transferleri noktalamak istiyor.

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Galatasaray'ın 4 yıldızına kanca!
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