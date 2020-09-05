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'ın yıkan ! Bukari 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu iddia edilen 'den kötü haber geldi. Bukari, ekiplerinden Gent ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:04 Son Güncelleme: 5.9.2020 19:06 ABONE OL
Galatasaray'ın yıkan transfer! Bukari 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Sarı-kırmılılar şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Birçok isimle de temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar başta olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan bir isimden kötü haber geldi.

İstatistikleri ile dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Osman Bukari Gent ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Gana basınının detaylarını paylaştığı anlaşma için şu ifadeler kullanıldı. "Gana U23 kanat oyuncusu Osman Bukari, Cuma günü Belçika kulübü Gent tarafından imzalandı. Belçika kulübü oyuncu ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Daha önce Portekiz devleri Porto ve Sporting Lisbon'un yanı sıra, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsüyle bağlantılıydı."

Gent kulübü Osman Bukari transferini resmi olarak da açıkladı.

OSMAN BUKARI KİMDİR?

13 Aralık 1998 doğumlu 1.70 boyunda sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbol hayatına Accra Lions takımında başladı. Buradan sonra Belçika'da Anderlecht altyapısı ile tanıştı. Bukari burada deneyim kazanmasının ardından kiralık gittiği Belçika kulübünden geri döndü. 9 Temmuz 2018 tarihinde 60 bin Euro bedelle Slovak ekibi Trencin'e transfer oldu.

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Galatasaray'ın yıkan transfer! Bukari 3 yıllık sözleşme imzaladı
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