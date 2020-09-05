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1-0 FK | MAÇ SONUCU

ekiplerinden Hes Kablo , hazırlık maçında FK ile karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 21:51 ABONE OL
Kayserispor 1-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmaya corona virüsü tedbirleri kapsamında taraftar ve basın mensupları alındı.

Ev sahibi ekip; mücadeleye Lung, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Lopes, Sapunaru, Anthony, Özer Uzun, Campanharo, Yasir, Muğdat ve İlhan 11'i ile başladı. Gaziantep FK ise Günay, Djilobodji, Kubilay, Kenan, Felipe, Güray, Morias, Enver Cenk, Oğuz, Sousa ve Kana Bıyık 11'i ile sahada yer aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Muğdat Çelik'in yerine oyuna dahil olan Okan Acar kaydetti. 88'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Okan Acar, topu ağlarla buluşturmayı başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

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Kayserispor 1-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
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