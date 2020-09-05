Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marcone izin istedi!

Marcone izin istedi!

'un kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki transferi için bizzat devreye girdi. Kiralama teklifini yineleyen bordo-mavililer yanıt bekliyor.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 01:11 ABONE OL
Marcone izin istedi!

Transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ivan Marcone, transferi için bizzat kendisi devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen Boca Juniors ile görüşerek izin istediği bildirildi. Marcone'nin menajerinin de oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini Boca yönetimine ileteceği ve kolaylık talep edeceği ifade edildi.

COVID-19'U ATLATTI

Bordo-mavili yönetim, Boca Juniors'a daha önce 700 bin euro kiralama bedeli önermişti. Kontratta 2.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da yer alıyor. Rakamı yükseltmeye pek sıcak bakmayan Trabzonspor'un Boca'ya yaptığı teklifi yinelediği ve yanıt beklediği öğrenildi. Bu arada iki kez Covid-19 testi pozitif çıkan Marcone'nin son testi negatif sonuçlandı. Yıldız oyuncunun, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

TESTLER NEGATİF

Fırtına'da daha önce Corona virüsü sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncudan birinin yeni testinin yine pozitif çıktığı açıklanmıştı. Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan rutin COVID-19 testlerinde ise pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potada? Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Son dakika haberi: İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
Son Dakika Haberi! Corona virüs testi pozitif çıkan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Nihat Hoca iyileşti...
KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2020 KPSS soruları ve cevapları için bekleyenler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Marcone izin istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA