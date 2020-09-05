Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz'de Ronaldo şoku!

Portekiz'de Ronaldo şoku!

'un yıldız futbolsucu 'yu arı soktu. Yıldız futbolcu Portekiz - Hırvatistan maçının kadrosundan çıkarılabilir.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:26 ABONE OL
Portekiz'de Ronaldo şoku!

Portekizli dünya yıldızı Ronaldo, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı maçı kaçırabilir. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos'un açıklamasına göre; Ronaldo ayağındaki enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılabilir.

"ARI SOKMASI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Santos yaptığı açıklamada; "Ronaldo'nun yüzde 100 hazır olacağına dair büyük şüphelerim var. Şu anda sadece salonda çalışıyor. Bir anda ayağında bir enfeksiyon ortaya çıktı. Arı sokması gibi görünüyor. Şimdi bekliyoruz. Sakatlık olduğunda geri dönüşü tahmin edebilirsiniz ama söz konusu bir enfeksiyon olunca tahmin etmesi zor." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
Serenay Sarıkaya resti sorulunca… Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'la böyle görüntülendi!
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı? Melisa intihar etmeden önceki tweetleri ile sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
Son dakika! 21 Eylül’de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, 2020-2021 uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz'de Ronaldo şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA