Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım deplasmandan puanla döndü! Sırbistan 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU)

A deplasmandan puanla döndü! 0-0 (MAÇ SONUCU)

Son dakika... Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. İlk maçlarında sahadan mağlup ayrılan iki takım, Belgrad'daki 'nda oynanan mücadeleye galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak müsabakadan gol sesi çıkmadı ve A ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Türkiye ve Sırbistan grupta 1'er puanla sıralandı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:21 Son Güncelleme: 6.9.2020 23:51 ABONE OL
A Milli Takım deplasmandan puanla döndü! Sırbistan 0-0 Türkiye MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan evinde A Milli Takım'ı konuk etti.

Grupta oynadığı ilk maçlarda Macaristan'a yenilen Türkiye ile Rusya'ya yenilen Sırbistan'ın mücadelesinde kazanan olmadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Öte yandan Sırbistan'da Kolarov 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puana yükseldi. Grupta 2'de 2 yapan Rusya lider, 3 puanı bulunan Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye averajla 3., Sırbistan ise son sırada.

MAÇTAN DAKİKALAR...

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

SIRBİSTAN TARAFI

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye'ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic'e şans tanıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potada? Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Son dakika haberi: İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
Son Dakika Haberi! Corona virüs testi pozitif çıkan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Nihat Hoca iyileşti...
KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2020 KPSS soruları ve cevapları için bekleyenler...
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım deplasmandan puanla döndü! Sırbistan 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA