A Milli Takım deplasmandan puanla döndü! Sırbistan 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan evinde A Milli Takım'ı konuk etti.

Grupta oynadığı ilk maçlarda Macaristan'a yenilen Türkiye ile Rusya'ya yenilen Sırbistan'ın mücadelesinde kazanan olmadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Öte yandan Sırbistan'da Kolarov 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puana yükseldi. Grupta 2'de 2 yapan Rusya lider, 3 puanı bulunan Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye averajla 3., Sırbistan ise son sırada.

MAÇTAN DAKİKALAR...

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.



49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.



65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.



89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR...



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

SIRBİSTAN TARAFI

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye'ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic'e şans tanıdı.