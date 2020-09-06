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A 'ın grubunda güncel puan durumu

Uluslar B Ligi 3. Grupta ikinci maçlar sona erdi. deplasmanda 'ı 3-2 yenerken, A ise ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar ilk puanını alırken, Rusya liderliğini sürdürdü. İşte 'nin grubunda son puan durumu...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 00:10 Son Güncelleme: 7.9.2020 00:11 ABONE OL
A Milli Takım'ın grubunda güncel puan durumu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 2. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Sırbistan Türkiye'yi, Macaristan ise Rusya'yı konuk etti.

Tarihinde ilk kez Sırbistan'la karşı karşıya gelen A Milli Takım, 0-0'lık sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı. Rusya ise Macaristan'ı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

Oynadığı maçlarda önce Sırbistan'ı ardından Macaristan'ı yenen Rusya, 6 puanla lider durumda. İlk maçta Türkiye'yi yenen Macaristan 3 puanla ikinci durumda. 1'er puanı bulunan ülkelerden Türkiye averajla 3. sırada, Sırbistan ise sonuncu durumda yer alıyor.

B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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A Milli Takım'ın grubunda güncel puan durumu
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