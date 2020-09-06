Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sırbistan - Türkiye | 11'ler belli oldu

- | 11'ler belli oldu

A , Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ikinci maçına karşısında çıkıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın da puanı bulunmuyor. 'a, Sırbistan ise 'ya ilk maçlarında yenildi. düdük çalacağı karşılaşmada ay-yıldızlı ekibimizin ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:21 Son Güncelleme: 6.9.2020 20:47 ABONE OL
Sırbistan - Türkiye | 11'ler belli oldu

Türkiye, Uluslar Ligi'nde ikinci sınavına çıkıyor. Evinde Macaristan'a 1-0 yenilerek turnuvaya kötü başlayan A Milliler, Sırbistan'ı karşısında ilk galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Puansız iki ülkenin karşılaşması Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Dördüncü hakem ise Viktor Shimusik olacak.

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, Macaristan karşısında aldığı mağlubiyetle grupta 3. sırada bulunuyor. Ljubisa Tumbakovic'in öğrencileri ise Rusya'ya 3-1 yenildi ve sonuncu durumda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Ozan Kabak

A MİLLİ TAKIM'IN KARNESİ...

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potada? Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
SON DAKİKA: İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
Son dakika haberi: Corona virüs testi pozitif çıkan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Nihat Hoca iyileşti...
KPSS soruları ve cevapları 2020 ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? KPSS soruları ve cevapları için bekleyenler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırbistan - Türkiye | 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA