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Çare arıyor!

’un iki hazırlık maçında yediği goller, defanstaki sorunların bitmediğini gösterdi. Samsunspor ve Çaykur Rizespor maçlarında kalesinde 5 gol gören bordo-mavililer mevcut isimlerden istediği performansı alamıyor. Taraftarlar ise bir an önce stoper transferi bekliyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Çare arıyor!

Trabzonspor'un oynadığı iki hazırlık maçında da en çok aksayan bölgesi defansın göbeği, yani iki stoperi oldu. Samsunspor maçına Campi-Furkan, Ç.Rizespor karşısına da Campi-Edgar IE ikilileri ile çıkan bordo-mavililer toplam 5 gol yerken, geçen sezonki sıkıntının devam ettiğini de gördüler. Hosseini ile Da Costa'ya takım bulmalarını söyleyen ve Edgar IE için de Feyenoord ile görüşen yönetim, stopere iki takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bir an önce transferlerin netleşmesini ve defansın sağlama alınmasını istiyor. İşte Trabzonspor'un ilgilendiği isimlerde son durum:
Vitor Hugo (Palmeiras-29): Oyuncu ile anlaşıldı ama kulübü Palmeiras kiralamaya yanaşmıyor. İstenilen 3.5 milyon Euro'luk bonservis ise Trabzonspor tarafından çok bulundu. Görüşmeler devam ediyor.

Yordan Osorio (Porto-26): Hem oyuncunun kendisi hem de kulübüyle yapılan ön görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar bulunuyor. Ancak Osorio'nun süre alacağı bir takıma gitmek istemesi Trabzonspor'un ilgisini canlı tutuyor.

Kortney Hause (Aston Villa-25): İngiliz stoper menajerler aracılığı ile önerildi. Trabzonspor oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesinde ancak Aston Villa yeni transfer yapmadan Hause'yi bırakmıyor.

Alpaslan Öztürk (Göztepe-27): Takasla veya uygun bir maliyetle alınmak istense de Göztepe ile yapılan görüşmelerde net sonuç çıkmadı. Oyuncunun talibinin çok olması da bordo-mavililerin işini zorlaştırıyor.

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