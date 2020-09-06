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transferi zora girdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Milli futbolcu 'in 'ye olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin transferi takas yöntemi ile bitirmek istemesi transferi zora soktu ve İtalyan ekibi rotayı başka bir isme çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 21:00 Son Güncelleme: 6.9.2020 21:06 ABONE OL
Cengiz Ünder transferi zora girdi!

Napoli, Fiorentina'nın genç kanat oyuncusu Chiesa için harekete geçebilir. İtalyan ekibi, Koulibaly ve Milik'i sattıktan sonra Fiorentina'ya bir teklif yapmayı planlıyor.

Transfer pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.

Milik'i Roma'ya göndererek Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.

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Cengiz Ünder transferi zora girdi!
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