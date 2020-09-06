Emre Nasuh Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi | Emre Nasuh kimdir?

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç futbolculara verdiği önemle geleceğin Fenerbahçe'sini de inşa etmeyi planlıyor.

Sarı-lacivertliler kadroya kattığı genç futbolcuların yanı sıra bazı isimleri de tecrübe kazanması için forma giyebileceği takımlara kiralıyor.

Kanarya'da son olarak 19 yaşındaki TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'a kiralandı.

Şimdiden 1.Lig ve 2. Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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"1 YILLIĞINA AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

EMRE NASUH KİMDİR?

Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.