Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Nasuh Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi | Emre Nasuh kimdir?

Nasuh 'den ayrıldı! İşte yeni adresi | Emre Nasuh kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da genç futbolcuları tecrübe kazanması için kiralamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki genç futbolcu Nasuh'u 2. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'a kiraladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 6.9.2020 13:05 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:23 ABONE OL
Emre Nasuh Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi | Emre Nasuh kimdir?

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç futbolculara verdiği önemle geleceğin Fenerbahçe'sini de inşa etmeyi planlıyor.

Sarı-lacivertliler kadroya kattığı genç futbolcuların yanı sıra bazı isimleri de tecrübe kazanması için forma giyebileceği takımlara kiralıyor.

Kanarya'da son olarak 19 yaşındaki TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'a kiralandı.

Şimdiden 1.Lig ve 2. Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Lazio ile anlaştı! İşte Muriqi'nin gideceği tarih...

"1 YILLIĞINA AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

EMRE NASUH KİMDİR?

Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi? 5 Eylül Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi... Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA HABERİ: 15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı? Melisa'nın intihar etmeden önceki tweetleri sosyal medyada gündem oldu!
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye'de 5 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Nasuh Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi | Emre Nasuh kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA