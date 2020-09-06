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için 'la görüştü

Transferin hızlı takımı , 'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler deneyimli kanat oyuncusunun yerine ise 'u kadrosuna katmak istiyor. basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile , Limnios için temas halinde.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 18:36 Son Güncelleme: 6.9.2020 18:38 ABONE OL
Fenerbahçe Dimitrios Limnios için PAOK'la görüştü

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Garry Rodrigues Olympiakos'a transfer olmak için görüşmelerde bulunurken, sarı-lacivertliler de kanat arayışını sürdürüyor.

Kanarya'nın bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından ise konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

F.BAHÇE LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU

Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu Yunan ekibiyle görüşüldü. Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe Dimitrios Limnios için PAOK'la görüştü
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