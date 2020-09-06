Satış yoksa buyurun masaya

Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan Galatasaray yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi.İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar transfer gündemine aldı.Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor.Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor.Galatasaray'da 32 maça çıkan ve 2 gol atıp, 1 asist yapan Luyindama özellikle hava topu hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Toplamda 2847 dakika görev yapan 26 yaşındaki stoper, sakatlıkları nedeniyle 31 maçı kaçırdı.4 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Marcao, Galatasaray ile 60 maçta 5 bin 296 dakika görev yaptı. Takımın savunmada değişmezleri arasına giren Brezilyalı, üç kez sakatlandı ve bu nedenle 9 maçta forma giyemedi.