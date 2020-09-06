Satış yoksa buyurun masaya

Galatasaray’da ‘Luyindama ve Marcao’ planı hazır. İki stoperine 15’er milyon Euro değer biçen yönetim, beklediği teklifleri alamazsa sezon içinde oyuncuların sözleşmelerini uzatıp gelecek yaz için işi sıkı tutacak
Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan Galatasaray yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi. Tam da bu dönemde gözlerLuyindama-Marcao ikilisine çevrildi.
İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar transfer gündemine aldı. Stoperlerine 15'ermilyon Euro değer biçen sarı-kırmızılıyetkililer ise bu rakamın altına gelecekolası tekliflere kapısını kapadı.
MALİYETLERİ ÇOK DÜŞÜK
Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor. Maliyetleri düşükolan Luyindama-Marcao ikilisinin 2yıl daha sözleşmeleri var. Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor. Marcao veLuyindama'ya yeni imza attırarakönümüzdeki yaz bonservis pazarlıklarındaelini güçlendirecek sarı-kırmızılılar,yaşanacak limit sorununuda bu iki oyuncuyu yüksek bedellereelden çıkartarak çözecek.
LUYİNDAMA
Galatasaray'da 32 maça çıkan ve 2 gol atıp, 1 asist yapan Luyindama özellikle hava topu hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Toplamda 2847 dakika görev yapan 26 yaşındaki stoper, sakatlıkları nedeniyle 31 maçı kaçırdı.
MARCAO
4 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Marcao, Galatasaray ile 60 maçta 5 bin 296 dakika görev yaptı. Takımın savunmada değişmezleri arasına giren Brezilyalı, üç kez sakatlandı ve bu nedenle 9 maçta forma giyemedi.