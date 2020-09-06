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Satış yoksa buyurun masaya

’da ‘Luyindama ve Marcao’ planı hazır. İki stoperine 15’er milyon Euro değer biçen yönetim, beklediği teklifleri alamazsa sezon içinde oyuncuların sözleşmelerini uzatıp gelecek yaz için işi sıkı tutacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Satış yoksa buyurun masaya
Satış listesine konan Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne gibi yıldızları için beklediği teklifi alamayan Galatasaray yönetimi, yeni bütçe oluşturamadığı için orta saha transferinde zora girdi. Tam da bu dönemde gözler Luyindama-Marcao ikilisine çevrildi.
İngiltere'den Marcao için Newcastle iddiası oraya atılırken Aston Villa da iyileşen Luyindama'yı tekrar transfer gündemine aldı. Stoperlerine 15'er milyon Euro değer biçen sarı-kırmızılı yetkililer ise bu rakamın altına gelecek olası tekliflere kapısını kapadı.

MALİYETLERİ ÇOK DÜŞÜK
Yedek stoper Ahmet Çalık'ın 900 bin Euro kazandığı takımda Marcao 850 bin Euro, Luyindama 1 milyon 50 bin Euro alıyor. Maliyetleri düşük olan Luyindama-Marcao ikilisinin 2 yıl daha sözleşmeleri var. Yönetim, bu transfer dönemi satılmazsa iki oyuncu ile de sezon içinde sözleşme uzatmayı planlıyor. Marcao ve Luyindama'ya yeni imza attırarak önümüzdeki yaz bonservis pazarlıklarında elini güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yaşanacak limit sorununu da bu iki oyuncuyu yüksek bedellere elden çıkartarak çözecek.

LUYİNDAMA
Galatasaray'da 32 maça çıkan ve 2 gol atıp, 1 asist yapan Luyindama özellikle hava topu hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Toplamda 2847 dakika görev yapan 26 yaşındaki stoper, sakatlıkları nedeniyle 31 maçı kaçırdı.

MARCAO
4 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Marcao, Galatasaray ile 60 maçta 5 bin 296 dakika görev yaptı. Takımın savunmada değişmezleri arasına giren Brezilyalı, üç kez sakatlandı ve bu nedenle 9 maçta forma giyemedi.

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Satış yoksa buyurun masaya
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