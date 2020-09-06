Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

11 ay sonra çıktığı ilk resmi maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuç alan Türkiye, ikinci sınavında Sırbistan'a konuk oluyor.
UEFA Uluslar Kupası B Ligi 3. Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Kızılyıldız'ın maçlarını oynadığı Rajko Mitic Stadı'nda sahne alacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Müsabakada TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.
580. SINAV
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçıyla 580. kez sahaya çıkacak. Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 579 müsabakada 221 galibiyet, 135 beraberlik, 223 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.
urak
İKİ MERT ÇIKARILDI
A Milli Takım'ın aday kadrosuna 28 futbolcu çağrılmıştı. Macaristan maçı öncesinde Mert Çetin, karşılaşma sonrası ise Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
OZAN KABAK: BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Milli futbolcu Ozan Kabak Sırbistan'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirterek, "Hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Nik. Maksimovic, Pavlovic, Nem. Maksimovic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Milinkovic, Tadic, Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan Ç., Burak Yılmaz