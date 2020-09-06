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'ten farklı 11! karşısında...

, Uluslar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor. Millilerimiz ilk maçında 'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk maça rotasyonlu bir kadroyla çıkan teknik direktör , maçı öncesi yaptığı açıklamada farklı bir kadro ile sahada olacağını söylemişti. İşte Millilerimizin Sırbistan karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 08:43 Son Güncelleme: 6.9.2020 08:43 ABONE OL
Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

11 ay sonra çıktığı ilk resmi maçında 'a 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuç alan , ikinci sınavında 'a konuk oluyor.

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

Uluslar Kupası B Ligi 3. Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Kızılyıldız'ın maçlarını oynadığı Rajko Mitic Stadı'nda sahne alacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Müsabakada TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise sahasında, 'yı konuk edecek.

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

580. SINAV

A Milli Futbol Takımı, maçıyla 580. kez sahaya çıkacak. Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 579 müsabakada 221 galibiyet, 135 beraberlik, 223 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

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Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

İKİ MERT ÇIKARILDI

A 'ın aday kadrosuna 28 futbolcu çağrılmıştı. maçı öncesinde , karşılaşma sonrası ise Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

OZAN KABAK: BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Milli futbolcu 'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirterek, "Hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

ADEM LJAJIC BEŞ DAKİKA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle PAOK maçını kaçıran Adem Ljajic, 'ın maçında 5 dakika süre buldu. Maçın 85. dakikasında oyuna giren 28 yaşındaki orta sahanın bugün de kulübeden oyuna dahil olması bekleniyor.

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Nik. Maksimovic, Pavlovic, Nem. Maksimovic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Milinkovic, Tadic, Mitrovic

Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

Türkiye: , Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan Can, Kenan, Hakan Ç., Burak Yılmaz

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Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...
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