Şenol Güneş'ten farklı 11! Sırbistan karşısında...

OZAN KABAK: BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Milli futbolcu Ozan Kabak Sırbistan'ın iyi oyuncuları olan önemli bir futbol ekolü olduğunu belirterek, "Hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.