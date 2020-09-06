Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nda oynaması için Şenol Güneş devreye giriyor... Tecrübeli teknik adam, Hollanda doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye'nin Sırbistan ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.

Genç yıldız, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.