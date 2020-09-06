Şenol Güneş'ten son dakika kararı! Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi nedeniyle spor müsabakalarına uzun süre ara verilmişti. Seyircisiz şekilde devam eden liglerin ikinci yarısı sona erdi ve milli maçlar başladı. Sırbistan Türkiye maçı ne zaman başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçının yayın kanalı ve şifreli olup olmayacağı da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şenol Güneş'in bu maçta Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Mert Günok ve İrfa Can gibi oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYAYACAK?

Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu gece saat 21:45'te başlayacak. Kıran kırana geçmesi beklenen maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.