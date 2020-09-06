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Şenol Güneş'ten kararı! yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği yayınlanacak saat kaçta başlayacak? Bu akşam oynanacak Sırbistan Türkiye maçı öncesinde nefesler tutuldu! EURO 2020 elemelerinde muhteşem bir başarıya imza atan millilerimiz, UEFA Uluslar Ligi'ne iyi başlamadı fakat bu akşam Sırbistan karşısında bunu telafi etmek istiyor. Türkiye Sırbistan maçının ne zaman saat kaçta başlayacağı, şifresiz olup olmayacağı ilgiyle takip ediliyor. İşte iki takımdan gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:49 ABONE OL
Şenol Güneş'ten son dakika kararı! Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi nedeniyle spor müsabakalarına uzun süre ara verilmişti. Seyircisiz şekilde devam eden liglerin ikinci yarısı sona erdi ve milli maçlar başladı. başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçının yayın kanalı ve şifreli olup olmayacağı da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şenol Güneş'in bu maçta Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Mert Günok ve İrfa Can gibi oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYAYACAK?

Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu gece saat 21:45'te başlayacak. Kıran kırana geçmesi beklenen maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Şenol Güneş'ten son dakika kararı! Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in bu maçta Cengiz Ünder ve İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada ise Macaristan evinde Rusya'yı ağırlayacak.


İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

SIRBİSTAN

Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic

TÜRKİYE

Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Şenol Güneş'ten son dakika kararı! Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?

"BURAYA GELEN HER FUTBOLCU BURANIN OYUNCUSU OLMALIDIR"

Sırbistan maçı öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Macaristan karşısında oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı" dedi.

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Şenol Güneş'ten son dakika kararı! Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta?
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