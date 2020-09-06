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A , Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ikinci maçında ile karşılaşıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 'nda oynanan mücadele öncesi iki takımın da puanı bulunmuyor. 'a, Sırbistan ise 'ya ilk maçlarında yenildi. düdük çaldığı müsabakanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:21 Son Güncelleme: 6.9.2020 22:06 ABONE OL
Sırbistan - Türkiye | CANLI

Türkiye, Uluslar Ligi'nde ikinci sınavında...

Evinde Macaristan'a 1-0 yenilerek turnuvaya kötü başlayan A Milliler, Sırbistan karşısında ilk galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Puansız iki ülkenin karşılaşması Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor. Dördüncü hakem ise Viktor Shimusik.

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, Macaristan karşısında aldığı mağlubiyetle grupta 3. sırada bulunuyor. Ljubisa Tumbakovic'in öğrencileri ise Rusya'ya 3-1 yenildi ve sonuncu durumda.

İLK 11'LER...

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal.

A MİLLİ TAKIM'IN KARNESİ...

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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Sırbistan - Türkiye | CANLI
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