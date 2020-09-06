Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Sırbistan Türkiye milli maç kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?

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maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Sırbistan Türkiye milli maç kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?

Haydi Milli Takım! UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla kaybeden A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçta 'a konuk oluyor. Macaristan karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Milli Takım, Sırbistan'ı deplasmanda devirerek avantaj sağlamak istiyor. Sırbistan maçı yaklaşırken ilk 11'ler ve canlı yayın kanalı bilgileri de belli oldu. Bu noktada, 'Sırbistan Türkiye milli maç hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, Sırbistan Türkiye milli maçı ilk 11'ler ve canlı yayın kanalı bilgileri...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:56 Son Güncelleme: 6.9.2020 20:57 ABONE OL
Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlencek? Sırbistan Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla yenilen Milli Takımımız, deplasmanda Sırbistan'a konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde her iki takımın da grupta puanı bulunmuyor. Rusya'nın lider olduğu grupta Türkiye, deplasmanda Sırbistan'ı yenerek avantaj sağlamak için sahada yer alacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçında yer alan ilk 11'den bambaşka bir 11'i sahaya sürecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Mücadeleye ilişkin canlı yayın kanalı ve Milli Takımımızın 11'i belli oldu.

İşte, Sırbistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlencek? Sırbistan Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi sabah.com.tr'de olacak.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Ozan Kabak

Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlencek? Sırbistan Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM'IN KARNESİ...

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlencek? Sırbistan Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.

ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Sırbistan Türkiye milli maç kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?
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