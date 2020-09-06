Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Sırbistan Türkiye milli maç kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?

Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla yenilen Milli Takımımız, deplasmanda Sırbistan'a konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde her iki takımın da grupta puanı bulunmuyor. Rusya'nın lider olduğu grupta Türkiye, deplasmanda Sırbistan'ı yenerek avantaj sağlamak için sahada yer alacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçında yer alan ilk 11'den bambaşka bir 11'i sahaya sürecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Mücadeleye ilişkin canlı yayın kanalı ve Milli Takımımızın 11'i belli oldu.

İşte, Sırbistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;