Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Sırbistan Türkiye milli maç kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?

Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0'lık skorla yenilen Milli Takımımız, deplasmanda Sırbistan'a konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde her iki takımın da grupta puanı bulunmuyor. Rusya'nın lider olduğu grupta Türkiye, deplasmanda Sırbistan'ı yenerek avantaj sağlamak için sahada yer alacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçında yer alan ilk 11'den bambaşka bir 11'i sahaya sürecek.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Mücadeleye ilişkin canlı yayın kanalı ve Milli Takımımızın 11'i belli oldu.
İşte, Sırbistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi sabah.com.tr'de olacak.
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İLK 11'LER BELLİ OLDU
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Ozan Kabak
A MİLLİ TAKIM'IN KARNESİ...
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 308'i resmi, 271'i özel 579 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 579 karşılaşmanın 498'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 579 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.