Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11!

Fransa ve İzlanda'nın olduğu gruptan ikinci çıkarak EURO 2020 Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde eden Türkiye, şimdi de UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda başarılı olmak istiyor. Türk taraftarlar Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta şeklindeki araştırmaları hızlandırdı. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetcek. Şenol Güneş'in bu maçta düşündüğü kadro ise şu şekilde...
Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu gece saat 21:45'te başlayacak. Kıran kırana geçmesi beklenen maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in bu maçta Cengiz Ünder ve İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada ise Macaristan evinde Rusya'yı ağırlayacak.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
SIRBİSTAN
Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic
TÜRKİYE
Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak
"BURAYA GELEN HER FUTBOLCU BURANIN OYUNCUSU OLMALIDIR"
Sırbistan maçı öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Macaristan karşısında oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı" dedi.