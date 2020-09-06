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maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11!

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında evinde Macaristan'a mağlup olan millilerimiz, maçıyla o kaybı telafi etmek istiyor. Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki takım arasında oynanacak kritik maçla ilgili tüm detayları, muhtemel ilk 11'leri haberimizde bulabileceksiniz. Uzun süredir futbola uzak olan futbolseverler Türkiye Sırbistan maçının şifresiz olduğunu öğrendikten sonra yayın kanalı hakkında da araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz maçta genç oyunulara şans veren Şenol Güneş'i bu akşamki maçta İrfan Can, Ozan Tufan, Cengiz Ünder gibi isimlere forma vermesi bekleniyor. İşte ' saat kaçta?' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 10:37 ABONE OL
Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11!

Fransa ve İzlanda'nın olduğu gruptan ikinci çıkarak EURO 2020 Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde eden Türkiye, şimdi de UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda başarılı olmak istiyor. Türk taraftarlar Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta şeklindeki araştırmaları hızlandırdı. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetcek. Şenol Güneş'in bu maçta düşündüğü kadro ise şu şekilde...

SON DAKİKA CENGİZ ÜNDER KARARI! SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu gece saat 21:45'te başlayacak. Kıran kırana geçmesi beklenen maç TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in bu maçta Cengiz Ünder ve İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada ise Macaristan evinde Rusya'yı ağırlayacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

SIRBİSTAN

Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic

TÜRKİYE

Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

"BURAYA GELEN HER FUTBOLCU BURANIN OYUNCUSU OLMALIDIR"

Sırbistan maçı öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Macaristan karşısında oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı" dedi.

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Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11!
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