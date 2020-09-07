Fenerbahçe'de plan belli! 2 kişi gidecek 4 kişi gelecek

Vedat Muriqi transferinde 20 milyon euro'da ısrar eden Fenerbahçe hedefine ulaştı.

Kosovalı golcüsünü 17.5 milyon euro bonservis, artı 1 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, Vedat sonrası planlarını da belirledi.



SAĞ BEK: Bu bölge için Nabil Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Dirar'ın ayrılığı sonrası Bayern Münih II'den Mert Yılmaz kadroya katılacak.



STOPER: Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağlandı. Bu hafta içerisinde transfere son nokta konulacak. Tisserand gelir gelmez Zanka gidecek.



KANAT: Zahavi ile yapılacak görüşme belirleyici olacak. İsrailli oyuncu Fenerbahçe'nin şartlarını kabul edip, imzayı atarsa, Kalu ismi rafa kalkacak.



SANTRFOR: Nikola Kalinic'in menajerleriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.



KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ

Vedat dün Kosova'da kız kardeşi Narçın'ın düğününe katıldı. Yarın İtalya'ya gidecek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio'ya 5 yıllık imza atacak.