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'ın kasasına 250 milyon TL girecek

Bankalar Birliği ile yeni yapılan anlaşma 'a nefes aldırdı. Borçlar da 2030 yılına kadar vadeye yayıldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın kasasına 250 milyon TL girecek.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girecek

Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği'yle (TBB) 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi.

Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan G.Saray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.

Yaz transfer dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.

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Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL girecek
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