Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!

ASIL BOMBA NAINGGOLAN

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü bir diğer isim ise Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan... Inter'in 2018 yılında Roma'dan 38 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı takım devreye girdi. Nainggolan'a yıllık 2.2 milyon edildi. Ayrıca 1 milyon Euro'da kiralama bedeli ödenecek. Fanatik'in haberine göre Inter yılda 3.5 milyon Euro kazanan Nainggolan'nın maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Galatasaray ile İtalyanlar arasında görüşmeler devam ediyor.