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'dan sonrası bombalar peş peşe!

Son dakika haberleri... 'yu kadrosuna katarak orta saha takviyesi yapan Galatasaray, transferlere devam edecek. Orta sahada sayısal olarak eksik olan Aslan, 2 transfer daha gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:27 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:31 ABONE OL
Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!

, Oghenekaro transferini açıklayarak transferdeki sessizliğini bozdu. Sarı-Kırmızılı takımın Etebo dışında iki daha yapacağı öğrenildi. , forması giyen ve Inter'li için görüşmelerini sürdürüyor. Nainggolan transferi gerçekleşirse ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!

İLK HEDEF OKAY YOKUŞLU!
Sarı-kırmızılı takımın 'dan sondaki ilk hedefi ise forması giyen . , yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. İspanyol kulübü ile pazarlık yapan Okay'ı kiralamak için 1 milyon Euro teklif ederken, Celta 2 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor. Transferin 1.2 milyon kiralama bedeli ile bitmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!

ASIL BOMBA NAINGGOLAN
'ın orta saha için düşündüğü bir diğer isim ise Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara ... Inter'in 2018 yılında Roma'dan 38 milyon Euro'ya ettiği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı takım devreye girdi. Nainggolan'a yıllık 2.2 milyon edildi. Ayrıca 1 milyon Euro'da kiralama bedeli ödenecek. Fanatik'in haberine göre Inter yılda 3.5 milyon Euro kazanan Nainggolan'nın maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Galatasaray ile İtalyanlar arasında görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!

NAINGGOLAN GELİRSE BELHANDA GİDİYOR
Inter'den Nainggolan'ı ederse ile kesin olarak yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılı takımla ilişkileri iyi olan ve son olarak 'yu getiren William D'avilla aynı zamanda Belhanda'nın menajerliğini yapıyor. Galatasaray yönetimi Fransız menajerden Belhanda'ya kulüp bulmasını istedi.

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Galatasaray'dan Etebo sonrası bombalar peş peşe!
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