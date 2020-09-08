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'den Chadli bombası!

Son dakika haberleri... 'in son şampiyonu Başakşehir, Belçika 'nda da forma giyen 'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 10:43 Son Güncelleme: 8.9.2020 10:51 ABONE OL
Medipol Başakşehir'den Chadli bombası!

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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Medipol Başakşehir'den Chadli bombası!
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