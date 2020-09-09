Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş bu sezon şampiyon olacak

Sergen Yalçın'ın basın toplantısındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Hocamızın söylediklerini dinledim. Geçen seneki takımımızın oturmuş bir takım olmadığından bahsetti. Gazetelerde yanlış kelimeler ile yanlış manşet yapılıyor. Bazı yorumcular santrfor almadık, hoca da bundan şikayetçi gibi algı yaratıyor. Beşiktaş bu sezon şampiyon olacaktır" dedi.

"10 TRANSFER YAPARIM AMA..."

"Beşiktaş'ın parasını çöpe atmam" diyen Çebi, "Ben yarın istesem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Peki bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var? TFF lisans yönetmeliğinde sorun olduğu hiç söylenmiyor. Ben Beşiktaş'a zarar verecek transfer yapmama gayreti içindeyim. Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim. Ancak yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paraların hesabını veremem." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Mehmet Sepil'in yerine Kulüpler Birliği Başkanı olacağı yönünde çıkan iddialara ise şöyle cevap verdi: "Türk futboluna hizmet etmeye mecburum ancak geçen sefer gündeme geldiğinde kulübüme daha fazla zaman ayırmam gerektiğini söyledim. Ben Sayın Sepil'in devam etmesini istiyorum. Mehmet Sepil'den Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam etmesini isteyeceğim. Şu an için Kulüpler Birliği Başkanı olmam söz konusu değil."