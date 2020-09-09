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Yönetimden flaş talep! "Artık 'yı götür!"

yönetimi, son olarak Etebo transferinde iş birliği yaptığı menajer William D'Avila'dan, 'ya . Faslı oyuncusuna kulüp bulmasını istedi. Sarı-kırmızılı ekip hem Faslı yıldızın maaşından kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Yönetimden flaş talep! Artık Belhanda'yı götür!

Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da G.Saray'a getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi. Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.

DIAGNE: KİNG KONG GERİ DÖNDÜ
Pazartesi takımla çalışan Mbaye Diagne'nin kasığındaki ağrı nüksedince dün tedaviye alındı. Senegalli golcü, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Merak etmeyin, çok iyiyim. Küçük bir şeydi. Cumartesi görüşürüz inşallah. King Kong geri döndü."

FLORYA'DA NELER OLUYOR?
MEHMET ÖZCAN
6 numara gelene kadar TAYLAN!
TEKNIK heyetini genişleten, ABD'li kondisyoeri Scott Piri'yi geri getiren Fatih Terim takımını çift idmanlarla yeni sezona hazırladı. Geciken orta saha transferi dışında Florya'da moraller yerinde. Terim, performansından memnun olduğu futbolcularını geçen hafta iki gün izinle ödüllendirdi. Ümraniyespor maçında çift forvet provası yapılsa da G.Saray, lige ileri uçta Falcao ile başlayacak. Levent Şahin'in özel olarak çalıştırdığı Taylan Antalyalı, 6 numara takviyesi gerçekleşene kadar ön liberoda forma giyecek. A.Madrid'deki kilosuna (75) dönen ve fizik olarak hazır gelen Arda Turan, Terim'in saha içindeki yardımcısı olacak. Sol açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan Arda, kalitesine inandığı Feghouli'yi motive ediyor.

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Yönetimden flaş talep! "Artık Belhanda'yı götür!"
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