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'ta sağ beke son aday Valentin Roser

; Santon, Yedlin, Wagve ve ’nin ardından Portekiz ekibinde oynayan ’i listesine aldı. 24y aşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 01:09 ABONE OL
Beşiktaş'ta sağ beke son aday Valentin Roser

Beşiktaş rotayı sağ beke çevirdi... Bir süredir savunmanın sağı için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar listesine aldığı Santon, Yedlin, Wagve ve Nazım Sangare'nin ardından bu kez Sporting Lizbon'da oynayan 24 yaşındaki Fransız star Valentin Rosier'e de kanca attı. Bu oyuncu için düğmeye basıldı.

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da 14 resmi maça çıkan Rosier çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş scout ekibinin bu oyuncu için olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar sürecek olan Rosier'i kiralamak için teklifte bulunduğu belirlendi. Portekiz kulübünün ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Sağ bek transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Valentin Rosier için hemen cevap beklediği bu transfer olmazsa diğer adaylara yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Valentin Roser'in sürekli oynayacak bir takımda forma gişmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için yönetimin teklif yaptığı öne sürüldü. Bu oyuncu hakkında bu hafta içersinde çok önemli gelişmelerin yaşanabilir.

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Beşiktaş'ta sağ beke son aday Valentin Roser
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