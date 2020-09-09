Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı!

transferini resmen açıkladı!

ile transferi ile ilgili görüşmelere başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in 'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 22:53 Son Güncelleme: 9.9.2020 23:19 ABONE OL
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması geldi.

Sarı-lacivertliler Kosovalı golcü için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başladığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

DEĞERİNİ 40'A KATLADI

Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe'de transfer bombardımanı yeniden başlıyor! 4 imza...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberi: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA