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'ye transferde Alman rakip!

Son dakika haberleri... Yaptığı transferlerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli takım, bir yandan da geleceğe yatırım için adımlar atmak istiyor. Genç futbolcu için harekete geçen Kanarya'nın karşısına Alman rakip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 07:33 Son Güncelleme: 9.9.2020 07:39 ABONE OL
Fenerbahçe'ye transferde Alman rakip!

'nin kadrosuna katmak istediği Dimitrios Limnios için Bundesliga ekibi Köln teklif yaptı.

Yunan SporTime'ın haberine göre; Limnios için menajeri Feli Ramadani, Köln'den teklif getirdi.

Fenerbahçe'ye transferde Alman rakip!

Yunanistan'da da bağlantıları olan menajer Feli Ramadani'nin Köln adına getirdiği teklif sonrası PAOK ile pazarlıklar yapıldığı bilgisi de verildi.

Fenerbahçe'ye transferde Alman rakip!

PAOK'un 'den istediği 3.3 milyon euro bonservis bedelini Köln'den de talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye transferde Alman rakip!

Hürriyet'in haberine göre 22 yaşındaki Yunan milli sağ açık, PAOK formasıyla çıktığı 112 maçta 10 gol atıp 14 asist yaptı.

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Fenerbahçe'ye transferde Alman rakip!
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