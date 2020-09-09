Galatasaray'ın Nainggolan teklifi ortaya çıktı!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın transfer etmek için teklifini yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi.

INTER MAAŞ ÖDEMESİNDE SORUN ÇIKARDI

Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

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