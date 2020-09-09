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'ın Nainggolan teklifi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun başında Nzonzi, Seri, Lemina ve 'dan oluşan orta saha hattından kimse kalmayan Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Inter'den Nainggolan'ı kadrosuna katmak isteyen Aslan'ın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 09:55 ABONE OL
Galatasaray'ın Nainggolan teklifi ortaya çıktı!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın transfer etmek için teklifini yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi.

INTER MAAŞ ÖDEMESİNDE SORUN ÇIKARDI
Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

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Galatasaray'ın Nainggolan teklifi ortaya çıktı!
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