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Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu resmi imzayı atması için ’a davet etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 9.9.2020 ABONE OL
Josef De Souza Beşiktaş’ta

Beşiktaş, ön libero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu Josef de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray ve Başakşehir'le çekişen siyahbeyazlı ekip, oyuncuya 1+1 yıllık mukavele teklif etti. Yönetim, futbolcuya maaş olarak da 1.3 milyon Euro garanti ücret önerdi. Pazarlıkların bu rakam üzerinden yürütüldüğü, daha sonra ise tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Beşiktaş dün ise Josef de Souza'yı resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Dubai'de ailesiyle birlikte tatil yapan Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor.

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Josef De Souza Beşiktaş’ta
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