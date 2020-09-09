Gurbetçi futbolcu Mesut Özil, Twitter üzerinden gelen soruları yanıtladı. Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. Özil, rüya 11'inde Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.

İşte Mesut Özil'in rüya 11'i



Casillas

Lahm - Ramos - Boateng - Marcelo

Xabi Alonso - Cazorla

Di Maria - Kaka - C. Ronaldo

Benzema



TOTTENHAM CEVABI!

Mesut Özil, yine Twitter'dan gelen "Tottenham'a gidecek olsan oynamayı mı tercih ederdin emekli olmayı mı?" sorusuna ise "Kupa kazanmak istemiyorsam Tottenham'a giderdim" cevabını verdi.

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