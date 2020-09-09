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rüya 11'ini açıkladı!

Gurbetçi futbolcu , Twitter üzerinden gelen soruları yanıtladı. Real Madrid, gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. İşte Özil'in rüya 11'i...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:26 ABONE OL
Mesut Özil rüya 11'ini açıkladı!

Gurbetçi futbolcu Mesut Özil, Twitter üzerinden gelen soruları yanıtladı. Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. Özil, rüya 11'inde Almanya Milli Takımı ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.

İşte Mesut Özil'in rüya 11'i

Casillas

Lahm - Ramos - Boateng - Marcelo

Xabi Alonso - Cazorla

Di Maria - Kaka - C. Ronaldo

Benzema

TOTTENHAM CEVABI!
Mesut Özil, yine Twitter'dan gelen "Tottenham'a gidecek olsan oynamayı mı tercih ederdin emekli olmayı mı?" sorusuna ise "Kupa kazanmak istemiyorsam Tottenham'a giderdim" cevabını verdi.

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Mesut Özil rüya 11'ini açıkladı!
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