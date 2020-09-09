Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa için kesenin ağzını açtı

Geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

Bu nedenle transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda gündeme Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Diego Costa geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Brezilya asıllı İspanyol futbolcu için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN EKONOMİ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın, "Federasyondan muhtemelen bize 30-35 milyon Euro civarında bir şey çıkacak. Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın ekonomik durumu nedeniyle Diego Costa transferinin de gerçekleşme ihtimali düşük gözüküyor...