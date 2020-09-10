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'ın transferinde son durum!

Etebo'dan sonra orta sahaya 'yu da almak isteyen , ile pazarlık halinde. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya karşılık 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. İspanyol kulübü ise 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis istedi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu transferinde son durum!

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve son olarak Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra 6 numara transferine geldi.

Listenin ilk sırasında yer alan Okay Yokuşlu için de girişimler başladı. 26 yaşındaki milli oyuncuyu 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro'ya kiralamaya çalışan sarı-kırmızılar, 7 milyon Euro'nun üzerinde bonservis talep eden Celta Vigo ile görüşmelerini sürdürüyor.

GELENE KADAR 6 NUMARA TAYLAN'IN
Yeni sezon hazırlıklarında 4-1-4- 1 sitemini deneyen teknik direktör Fatih Terim'in istediği ön libero profiline uyan Okay'ın da Galatasaray'a olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Celta Vigo'nun defansif orta saha aramaya başladığı gelen bilgiler arasında. Okay transferinin 1 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu gelene kadar 6 numara mevkiinde Taylan Antalyalı görev yapacak.

İSPANYA'DA NE YAPTI?
Temmuz 2018'de Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya tranfser olan Okay Yokuşlu, La Liga'da 56 maça çıkarken 4178 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki ön libero bu karşılaşmalarda takımına 2'şer gol ve asist katkısı sağladı.

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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu transferinde son durum!
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