Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi. Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

Yeni sezon için yapılan transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, yeni görevi konusunda henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. 40 yaşındaki eski milli futbolcu, geçen sezon futbolu bırakmadan önce yine Fenerbahçe'de kalacağını ve sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmak istediğini dile getirmişti. Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklayacak.