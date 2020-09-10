Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi

'de flaş gelişmesi

'de sportif direktör olması beklenen için kulüpten henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Transferlerde ve anlaşmalarda yer alan Emre Belözoğlu'nun sezonun başlamasıyla birlikte resmi olarak yeni görevi açıklanacak.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 09:03 Son Güncelleme: 10.9.2020 09:26 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi. Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

Yeni sezon için yapılan transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, yeni görevi konusunda henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. 40 yaşındaki eski milli futbolcu, geçen sezon futbolu bırakmadan önce yine Fenerbahçe'de kalacağını ve sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmak istediğini dile getirmişti. Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı burada!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 9 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 9 Eylül bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
SON DAKİKA HABERİ! 9 Eylül Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
Semptomlar arasında baş ağrısı da var... Corona virüsü belirtileri insan vücudunda kendisini böyle gösteriyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA