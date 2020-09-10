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kafilesi Rize'de

'de 2020-2021 sezonu heyecanı - maçı ile başlıyor. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi Rize'ye geldi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 21:29 ABONE OL
Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Yeni Tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe kafilesi Rize'de
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