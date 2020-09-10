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'ın genç oyuncusuna 3 talip!

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'ın genç futbolcusu 'ün talipleri artıyor. 20 yaşındaki genç futbolcuya 3 talip var.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:19 ABONE OL
Galatasaray'ın genç oyuncusuna 3 talip!

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bazı isimlere talipler gelmeye devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın gelecek vadeden isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e Süper Lig ve TFF 1. Lig'den toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Genç yıldızla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Sağ kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız, geçtiğimiz sezon Avrupa kulüplerinin de listesindeydi. Galatasaray altyapısında yetişen Akgün, sarı-kırmızılı takımla 2018 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon, U19 Elit Ligi de olmak üzere 31 maçta görev alan genç isim, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Galatasaray'ın genç oyuncusuna 3 talip!
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