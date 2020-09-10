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Etebo: Herkes emin olsun

'a resmi imzayı atan Etebo, iddialı açıklamalarda bulundu. Parçalı formayı giyen Nijeryalı, "Sahada en iyisini vereceğimden emin olun. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşürüz" dedi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Etebo: Herkes emin olsun

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı.

Parçalı formayı giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu şu mesajları verdi: "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Sahaya çıktığım zaman en iyisini vereceğimden emin olun."

MAAŞI 1.2 MİLYON EURO
Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada Etebo için Stoke City'ye 675 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceğini bildirdi. 1 milyon 200 bin Euro maaş alacak Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 7 milyon 500 bin Euro...

'ETEBO ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU!'
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Etebo, taraftar ve camiada tartışılsa da Marca radyosunun muhabiri Juancar Navacerrada, Nijeryalı futbolcu hakkında olumlu bilgiler verdi. "Aslen merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen, sağ kanatta da görev yapabiliyor" diyen Navacerrada şöyle devam etti: "Hem top kullanırken hem de topu kazanma mücadelesinde oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ayında babasının ölümü nedeniyle Nijerya'ya gitmek zorunda kaldı. Ancak salgın nedeniyle ülkesinden ayrılmasına izin verilmedi ve takıma dönmekte geç kaldı. Bu nedenle pandemi sonrası bölümde fazla oynayamadı. Getafe formasını giydiği sürece ciddi bir sakatlık sorunu da yaşamadı."

FILEDE 3 VİRÜS VAKASI
Galatasaray, erkek voleybol takımında bir oyuncunun, kadın voleybol takımında ise teknik ekipten iki kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gözetim altında bulundukları belirtildi.

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Etebo: Herkes emin olsun
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