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Josef De 'dan memnun! "Yılın transferi"

cephesinde Josef de mutluluğu yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden alınmasının başarı olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı yetkililer, "Takıma büyük katkı verecek. Yılın transferini yaptık" dedi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.9.2020 ABONE OL
Beşiktaş Josef De Souza'dan memnun! Yılın transferi

Ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak bitiren Beşiktaş yönetimi çok mutlu. Bu akşam imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Josef, nokta transfer olarak görüyor.

1.3 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık mukavele yapılacak. Brezilyalı'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı idareciler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize güç katacak" yorumlarında bulundular.

12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
2015-18 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı milli futbolcu Josef de Souza, 2018-19 sezonunda 12 milyon Euro bonservisle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giyen Josef, 3 asiste imzasını attı.

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Beşiktaş Josef De Souza'dan memnun! "Yılın transferi"
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