Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020 2021 Süper Lig açılış maçı Rizespor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig yarın başlıyor. Açılış maçında Fenerbahçe ve Rizespor arasında oynanacak. Yaz transfer döneminde tecrübeli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Rizespor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç öncesi durumları, muhtemel 11'ler ve maçın oynanacağı saat ile yayın bilgisi hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.
NOVAK YEDEK
Sezonun flaş transferlerindne Mert Hakan Yandaş, Milli Takım'dan sakat döndüğü için ilk iki hafta forma giymesi zor. Takıma geç katılan Mauricio Lemos ve Enner Valencia muhtemelen yarınki mücadeleye yedek başlayacak. Transfer olduktan kısa süre sonra koronarvirüs nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle birçok antrenman kaçıran Jose Sosa'nın yedek soyunması da muhtemel. Erol Bulut'un yarın sol bekteki ilk tercihi Caner Erkin olacağı için Filip Novak da kulübede oturacak.
SERDAR ZOR
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden biri de Serdar Aziz. Başarılı savunmacının oynama ihtimali az da olsa var ancak kendisiyle ilgili son karar maç saatinde verilecek. Görev yapamaması halinde Sadık Çiftpınar forma giyebilir. Stoperdeki diğer ismin ise Zanka olmasına kesin gözüyle bakılıyor.