Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020 2021 Süper Lig açılış maçı Rizespor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

NOVAK YEDEK

Sezonun flaş transferlerindne Mert Hakan Yandaş, Milli Takım'dan sakat döndüğü için ilk iki hafta forma giymesi zor. Takıma geç katılan Mauricio Lemos ve Enner Valencia muhtemelen yarınki mücadeleye yedek başlayacak. Transfer olduktan kısa süre sonra koronarvirüs nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle birçok antrenman kaçıran Jose Sosa'nın yedek soyunması da muhtemel. Erol Bulut'un yarın sol bekteki ilk tercihi Caner Erkin olacağı için Filip Novak da kulübede oturacak.

SERDAR ZOR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden biri de Serdar Aziz. Başarılı savunmacının oynama ihtimali az da olsa var ancak kendisiyle ilgili son karar maç saatinde verilecek. Görev yapamaması halinde Sadık Çiftpınar forma giyebilir. Stoperdeki diğer ismin ise Zanka olmasına kesin gözüyle bakılıyor.