Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yarın oynanacak ilk maç ile başlayacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir olurken, ligde küme düşmenin kaldırılması nedeniyle bu sezon lig 21 takım ile oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 1. hafta programı
11 Eylül Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)