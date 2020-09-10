Zahavi için resmi açıklama geldi! "İlgilenmiyoruz"

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre Hannover 96 ile görüştü. ve Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.

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Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak NTV Spor'a yaptığı açıklamada Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade ederek, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.