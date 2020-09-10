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Zahavi için resmi açıklama geldi! "İlgilenmiyoruz"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Bir süredir sarı lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'nin Bundesliga 2 ekibi ile görüştüğü iddia edildi. Hannover 96 Kenan Koçak ise konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 19:44 Son Güncelleme: 10.9.2020 20:00 ABONE OL
Zahavi için resmi açıklama geldi! İlgilenmiyoruz

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi, Sport 1'in verdiği habere göre Hannover 96 ile görüştü. ve Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verildi.

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Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak NTV Spor'a yaptığı açıklamada Zahavi'yle ilgilenmediklerini ifade ederek, "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.

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Zahavi için resmi açıklama geldi! "İlgilenmiyoruz"
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